Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Старобельску

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Евгений Успенский, передает ТАСС.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что получили информацию об ударе. «Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию»,— сказали ТАСС в управлении.

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. По данным СКР, в момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли четыре человека, еще 39 пострадали. По информации уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, под завалами могут оставаться еще 18 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.