Более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в Луганской народной республике (ЛНР). В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».
По словам господина Пасечника, спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут находиться дети, двоих уже удалось вытащить и передать врачам. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники СКР.
При ударе ВСУ в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина, ему оказали медицинскую помощь, рассказал глава ЛНР.