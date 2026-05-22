Более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в Луганской народной республике (ЛНР). В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах» Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах» Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах»

По словам господина Пасечника, спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут находиться дети, двоих уже удалось вытащить и передать врачам. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники СКР.

При ударе ВСУ в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина, ему оказали медицинскую помощь, рассказал глава ЛНР.