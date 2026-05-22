Львова-Белова: под завалами общежития в Старобельске могут оставаться 18 детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что, по данным на 14:00 мск, под завалами общежития в Старобельске, которое обрушилось в результате удара ВСУ, могут оставаться 18 детей. Девять детей госпитализировали, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Решение о транспортировке пострадавших в Москву пока не принято. Госпожа Львова-Белова поручила уполномоченной по правам ребенка в ЛНР Инне Швенк связаться с семьями пострадавших детей, чтобы оказать им необходимую помощь.

Удар беспилотников ВСУ по общежитию в Старобельске произошел в ночь на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погибли четыре человека. Посол по особым поручениям МИД РФ назвал произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело.

Никита Черненко