После удара ВСУ по колледжу в ЛНР госпитализированы восемь человек

После удара четырех беспилотников по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) госпитализированы восемь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Еще 29 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил господин Кузнецов. Общее количество пострадавших, по данным СКР, пока уточняется. МЧС сообщало об одном погибшем: его тело извлекли из-под завалов. Еще троих удалось спасти после обрушения здания. Глава региона Леонид Пасечник изначально говорил о 35 пострадавших.

ВСУ ударили по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Оно обрушилось до второго этажа. В момент удара внутри находились 86 учащихся и один сотрудник колледжа. Возбуждено дело о теракте.