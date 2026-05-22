На территории колледжа в Старобельске ликвидировали открытое горение после удара ВСУ

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске в ЛНР, который атаковали беспилотники, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

Сегодня утром четыре беспилотника ВСУ нанесли удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. По данным СКР, в момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли четыре человека, еще 35 — пострадали. По словам Уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, под завалами общежития могут оставаться еще 18 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте.