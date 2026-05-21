Главные новости за 21 мая. Ростов

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на территорию Ростовской области, уничтожив более тридцати летательных аппаратов в пяти муниципальных образованиях, однако падение обломков привело к возникновению двух очагов лесного пожара в Шолоховском районе.

Средняя цена автомобиля с пробегом в Ростовской области в апреле достигла 1,68 млн руб. Это на 8,4% выше показателя начала года (1,55 млн руб.). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса «Авто.ру». В марте и апреле 2026 года на рынке наметилось оживление за счет снижения ставки рефинансирования и улучшения валютных курсов, и потребители купили почти на 6% больше автомобилей, чем годом ранее. В лидерах по прежнему остаются доступные корейские модели.

Ростов-на-Дону с 22 по 24 мая примет федеральный эногастрономический проект Роскачества «Винная ярмарка России». Мероприятие пройдет в парке имени Октябрьской революции на Театральной площади.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигуранту дела о государственной измене и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили в суде. Следствие установило, что в июле и октябре 2023 года мужчина размещал в открытой чат-группе комментарии с призывами к убийствам.

С 12 июня между Ростовом-на-Дону и Ейском начнет курсировать пригородный поезд. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге. Электричка будет ходить по выходным дням — по субботам и воскресеньям — до 27 сентября.