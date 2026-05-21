На Дону средняя стоимость подержанного автомобиля выросла до 1,68 млн рублей

Средняя цена автомобиля с пробегом в Ростовской области в апреле достигла 1,68 млн руб. Это на 8,4% выше показателя начала года (1,55 млн руб.). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса «Авто.ру».

Как отмечают эксперты, в январе 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Ростовской области составляла 1,67 млн руб., а к апрелю 2025 года снизилась на 3% — до 1,62 млн руб. «С января по апрель 2026 года средняя цена автомобиля с пробегом в регионе выросла на 8,4%, и, таким образом, она вернулась на уровень годичной давности»,— рассказали в «Авто.ру».

В 2025 году количество предложений о продаже автомобилей с пробегом на «Авто.ру» значительно выросло, однако спрос со стороны покупателей был ниже прежнего, что подтолкнуло многих продавцов постепенно снижать цены. «Недоступность заемных средств толкало спрос из сегмента новых автомобилей в пользу подержанных. В марте и апреле 2026 года на рынке наметилось оживление за счет снижения ставки рефинансирования и улучшения валютных курсов, и потребители купили почти на 6% больше автомобилей, чем годом ранее. В лидерах по прежнему остаются доступные корейские модели, а также автомобили отечественных автопроизводителей»,— отметили эксперты сервиса.

По оценкам специалистов, в 2026 году объем перерегистраций автомобилей сохранится на уровне прошлого года. «Цены при этом будут зависеть от уровня спроса, но предпосылок для заметного снижения сейчас нет»,— заключили в «Авто.ру».

Кристина Федичкина