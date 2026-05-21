В Ростове пройдет федеральная ярмарка российского вина

Ростов-на-Дону с 22 по 24 мая примет федеральный эногастрономический проект Роскачества «Винная ярмарка России». Мероприятие пройдет в парке имени Октябрьской революции на Театральной площади.

Организаторы заявляют, что фестиваль объединит винодельни, фермерские хозяйства и ремесленных производителей из разных регионов страны. Гостям представят российские вина, в том числе из территорий, которые традиционно не считаются винодельческими регионами.

В программе ярмарки — дегустации, мастер-классы, лекции и встречи с производителями. Посетителям также предложат фермерские сыры, мясные деликатесы и другую гастрономическую продукцию. Эксперты расскажут о критериях выбора качественного вина и особенностях российского виноделия.

По данным организаторов, часть представленных на фестивале напитков и продуктов не представлена в крупных торговых сетях. Ожидается, что мероприятие привлечет не только жителей Ростова-на-Дону, но и туристов из других регионов.

