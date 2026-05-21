Южный военный суд приговорил мужчину к 17 годам колонии по делу о госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигуранту дела о государственной измене и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили в суде.

Следствие установило, что в июле и октябре 2023 года мужчина размещал в открытой чат-группе комментарии с призывами к убийствам. В мае 2024 года он также опубликовал призыв к совершению разрушительных действий в отношении гражданских объектов.

Кроме того, по данным суда, в ноябре 2024 года осужденный установил контакт с лицом, действовавшим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он передал сведения о местонахождении артиллерийского подразделения одной из воинских частей Вооруженных сил РФ.

Суд признал мужчину виновным по статьям о государственной измене и публичных призывах к террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

