Между Ростовом и Ейском запустят сезонную электричку

С 12 июня между Ростовом-на-Дону и Ейском начнет курсировать пригородный поезд. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Электричка будет ходить по выходным дням — по субботам и воскресеньям — до 27 сентября. Из Ростова поезд отправится в 06:45 и прибудет в Ейск в 09:58. Обратный рейс из Ейска назначен на 17:50, прибытие в Ростов — в 20:38.

По пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.

Стоимость проезда по полному тарифу составит 596 руб. Запуск сезонного маршрута традиционно связан с ростом пассажиропотока в направлении курортов Азовского побережья в летний период.

