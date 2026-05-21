Атака дронов спровоцировала лесные пожары в Ростовской области

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на территорию Ростовской области, уничтожив более тридцати летательных аппаратов в пяти муниципальных образованиях, однако падение обломков привело к возникновению двух очагов лесного пожара в Шолоховском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об итогах отражения ночного налета беспилотной авиации на регион. По его словам, дежурные расчеты ПВО поразили свыше трех десятков вражеских БПЛА. Работа по нейтрализации целей велась в пяти районах — Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», — отметил глава региона в своем сообщении.

По состоянию на утро пожарным расчетам удалось полностью ликвидировать оба очага пламени. Информация о пострадавших или разрушениях жилых построек в настоящий момент не поступала. Специалисты продолжают мониторинг обстановки на местах падения обломков.

Напомним, что месяцем ранее в Миллеровском районе при аналогичных обстоятельствах были повреждены линии электропередачи. В связи с участившимися случаями падения фрагментов БПЛА власти призывают жителей сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае к ним не подходить и незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Станислав Маслаков