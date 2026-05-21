ФАС выявила нарушения в поставках минеральной воды у АО «Кавминкурортресурсы»

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила нарушение законодательства в деятельности крупнейшего недропользователя Кавказских Минеральных Вод — АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР). Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В проект договора поставки минеральной воды на 2025 год между КМКР и НК «Санаторий "Зори Ставрополья"» было включено условие, обязывающее покупателя оплачивать воду, не использованную в течение месяца. ФАС обнаружила в этом нарушение антимонопольного законодательства и вынесла КМКР предупреждение.

Предупреждение было проигнорировано, ФАС инициировала разбирательство и вынесла решение о том, что компания нарушила антимонопольные нормы. В качестве меры было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Недропользователь должен прекратить неправомерное использование своего доминирующего положения. Для этого ему следует заключить договор поставки с санаторием и исключить из него соответствующий пункт.

ФАС также изучит возможность применения к компании административных санкций, предусмотренных КоАП.

Наталья Белоштейн