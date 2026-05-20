Главные новости за 20 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежская область создает добровольческий отряд «БАРС-Воронеж» для защиты предприятий критической инфраструктуры от атак БПЛА. Добровольцев набирают в том числе из сотрудников частных охранных предприятий, уже обученных обращению с оружием. В облправительстве уточнили, что бойцы будут проходить сборы раз в квартал и полугодие, а затем вахтовым методом по 45 суток охранять объекты. Добровольцам сохранят рабочее место и зарплату, а также предоставят соцподдержку наравне с контрактниками СВО. В листовке особо отмечается: выполнение боевых задач гарантируется только на территории Воронежской области.

Разница в цене между новостройками и готовым жильем в Воронеже в мае составила 26% — это пятый показатель среди городов-миллионников России, подсчитали аналитики «ЦИАН». Квадратный метр на первичном рынке вырос до 157 тыс. руб. (+7,2% с начала года), на вторичном — до 145 тыс. руб. (+5,5%). По темпам роста цен на новостройки Воронеж уступил лишь одному из 15 крупнейших городов.

Белгородский областной суд лишил звания полковника и государственных наград бывшего начальника ИК-5 Михаила Полуэктова, осужденного за растрату на 5,1 млн руб. Экс-руководитель колонии строгого режима в Белгороде отдавал подчиненным незаконные указания вывозить станки и металлолом для сдачи в пункт приема. Суд не принял его доводы о том, что речь шла об утилизации производственных отходов, и подтвердил законность приговора — три года колонии общего режима.

Подмосковное ООО «Уваровская ПМК №22» построит развязку в Курске за 3,09 млрд руб. Компания, известная завершением реконструкции Красного моста в Орле и строительством Восточного обхода Липецка, стала победителем конкурса после повторных торгов — первые были приостановлены из-за жалобы и признания неправомерным выбора единственного поставщика. Развязка на улице Карла Маркса с расчетной скоростью 120 км/ч и подземным пешеходным переходом должна быть готова к сентябрю 2028 года.

В Липецкой области будут судить двух жителей Грязинского округа, обвиняемых в организации массовых беспорядков с участием не менее 100 человек. По версии следствия, в сентябре 2024 года Магомед Шовхалов и Александр Гунькин собрали местных жителей, вооруженных битами, кастетами и ножами, для нападения на определенную этническую группу. Беспорядки не начались, поскольку их предотвратила полиция. Шовхалова также обвиняют в незаконном хранении оружия и вымогательстве. Судебное заседание назначено на 21 мая.

В первом квартале 2026 года жители Орловской области чаще других в Черноземье покупали антидепрессанты — продажи выросли более чем вдвое, с 8,4 млн до 17,5 млн руб., подсчитали аналитики DSM Group. Спрос на транквилизаторы в регионе увеличился на 26%. Меньше всего в макрорегионе антидепрессантов прибавилось в Курской области (40,8%), а транквилизаторов — в Белгородской (8,5%).

Росимущество выставило на аукцион 72,9% акций АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области, за 3,9 млрд руб. Лот включает более 62 тыс. обыкновенных акций. Предприятие было национализировано в июле 2024 года по иску Генпрокуратуры — подконтрольные бизнесмену Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской) компании направили на поддержку ВСУ €38 млн. Заявки на торги принимаются до 15 июня.

