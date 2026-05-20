Воронеж стал пятым среди миллионников по разнице цен между первичкой и вторичкой

Разница в цене между новостройками и готовым жильем в Воронеже в мае составила 26% — это пятый показатель среди российских городов-миллионников. С начала года квадратный метр на первичном рынке вырос на 7,2% (до 157 тыс. руб.), что позволило городу уступить по темпам роста лишь одному из 15 других крупнейших городов. Вторичное жилье подорожало на 5,5% (до 145 тыс. руб. за кв. м) — с этим результатом Воронеж занял шестое место в рейтинге. Такие данные приводят аналитики «ЦИАН».

По итогам мая наибольший ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем среди 16 городов-миллионников зафиксирован в Челябинске, Перми и Омске. В Челябинске квадратный метр на первичном рынке стоит 177 тыс. руб., на вторичном — 123 тыс. руб., разница достигает 45%. При этом с начала года новостройки подорожали всего на 1,7%, тогда как готовое жилье прибавило 7,6%. В Перми, лидирующей по темпам роста первичного рынка (+11,3% с начала года), разрыв между сегментами составляет 37% (182 тыс. руб. против 133 тыс. руб. за кв. м). Вторичное жилье в Перми выросло на 6,2%. На третьем месте — Омск, где новостройки дороже готового жилья на 30% (162 тыс. руб. против 124 тыс. руб.). С начала года первичный рынок в городе прибавил 2,6%, вторичный — 3,9%.

При этом ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в крупных российских городах продолжает сокращаться. Если на начало года готовые квартиры были дешевле строящихся на 26%, то в мае показатель снизился до 23%. Это связано с опережающим ростом цен на вторичном рынке: из-за сворачивания льготных ипотечных программ покупатели все чаще ориентируются на готовое жилье.

