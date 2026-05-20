Осужденного за растрату экс-главу белгородской колонии лишили звания полковника

Белгородский областной суд изменил приговор бывшему руководителю ИК-5 УФСИН России по Белгородской области Михаилу Полуэктову, который в конце прошлого года получил три года колонии общего режима за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно решению, облсуд частично удовлетворил представление облпрокуратуры, лишив осужденного звания полковника и госнаград.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Свердловский райсуд Белгорода установил, что в 2023 году бывший начальник исправительной колонии отдавал подчиненным незаконные указания по вывозу с территории учреждения станков, инструментов и металлолома для сдачи их в пункт приема. Ущерб от его действий был оценен в 5,1 млн руб.

Полуэктов вину не признал. В апелляционной жалобе на приговор он утверждал, что не давал указаний вывозить из ИК числящееся на балансе пригодное к использованию имущество и готовую продукцию. Все имущество, которое он распорядился утилизировать, не имело какой-либо ценности, так как представляло собой исключительно производственные отходы. Полуэктов объяснял, что получал от руководства замечания: на территории ИК нужно было навести порядок и вывезти отходы. Имущество, растрата которого ему инкриминирована, по признанию экс-начальника, ему в установленном порядке не вверялось, при его вступлении в должность инвентаризация не проводилась. Изучив материалы дела, облсуд не принял его доводы и подтвердил законность приговора.

ИК-5 расположена в Белгороде. По данным УФСИН, это колония строгого режима, где отбывают наказание ранее судимые мужчины. Лимит наполнения — более 1,5 тыс. мест. Михаил Полуэктов возглавлял колонию в 2016–2024 годах, сейчас начальником является Игорь Мяснянкин.

Сергей Толмачев