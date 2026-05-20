Воронежская область создает отряд «БАРС» для защиты предприятий от БПЛА

Власти Воронежской области с конца минувшей недели активно продвигают набор резервистов в добровольческий отряд Минобороны РФ «БАРС-Воронеж». Предполагается, что бойцы займутся «охраной неба» — обороной от украинских БПЛА предприятий критической инфраструктуры региона. Добровольцев хотят набирать в том числе из уже обученных обращению с оружием сотрудников местных частных охранных предприятий (ЧОП). Один из участников рынка предоставил «Ъ-Черноземье» копию письма с приглашением.

Согласно нему, местным властям «для формирования мобилизационного людского резерва» необходимо как минимум 40 человек «из числа подготовленных граждан — сотрудников ЧОП» для выполнения задач по защите «критически важных объектов региона». Также ведется набор добровольцев, не являющихся сотрудниками охранных организаций и не имеющих специфического опыта. Слово «БАРС» в названии отряда территориальной самообороны региона расшифровывается как «Боевой Армейский Резерв Страны». Такие отряды созданы уже во многих регионах РФ.

Требования к добровольцам, согласно листовке о наборе, которая есть у «Ъ-Черноземье»: возраст до 65 лет; состояние здоровья — «способен выполнять задачи по предназначению»; «соответствие требованиям профессиональной психологической пригодности и физической выносливости».

Как уточнили и подтвердили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, предполагается, что бойцы «БАРС-Воронеж» будут раз в квартал проходить сборы по подготовке к применению средств поражения БПЛА длительностью до шести дней, раз в полугодие — 15-дневные сборы. После подготовки они будут вахтовым методом по 45 суток нести охрану на предприятиях критической инфраструктуры региона.

«Наш регион продолжает ежедневно отражать атаки противника. БПЛА зачастую угрожают не только объектам инфраструктуры, но и социальным учреждениям, жилым домам. Жители Воронежской области в такие моменты ведут себя максимально сознательно, чем помогают нашим бойцам ПВО. Но некоторые обращаются и с просьбами принять непосредственное участие в защите региона. Теперь такая возможность у воронежцев есть — мы согласовали ее с Минобороны»,— отметили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Добровольцам сохранят рабочее место на период действия контракта и прежнюю зарплату (предприятию эти издержки, как предполагается, компенсирует бюджет). На время нахождения в мобилизационном людском резерве заключается контракт с Минобороны РФ о нахождении в резерве. В листовке по набору бойцов в «БАРС-Воронеж» особо отмечается, что добровольцам гарантируют выполнение боевых задач только на территории Воронежской области.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», с 13 мая мобилизационный людской резерв формируют также в Орловской области.

Сергей Калашников