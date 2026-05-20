Липчан судят за организацию массовых беспорядков с участием 100 человек

Липецкий областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего и 24-летнего жителей Грязинского округа, обвиненных в покушении на организацию массовых беспорядков с участием не менее 100 человек. По данным следствия, подсудимые предлагали знакомым совершить нападение на определенную этническую группу и распространяли аналогичные призывы в соцсетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки фигурантов зовут Магомед Шовхалов и Александр Гунькин.

В основу дела легли события сентября 2024 года. Инициатором организации беспорядков и применения насилия в отношении проживающей в Грязях этнической группы выступил Магомед Шовхалов. Александр Гунькин, «являясь его другом, согласился принять участие в организации беспорядков и непосредственно в самом нападении»,— уточнили в суде.

По информации следствия, фигуранты собрали не менее сотни местных жителей, вооруженных дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Массовые беспорядки не начались, поскольку «были предотвращены сотрудниками полиции, то есть по независящим от подсудимых обстоятельствам». Шовхалова также обвинили в том, что он купил огнестрельное оружие, которое, как считает следствие, планировал использовать во время беспорядков. В обвинительном заключении также указано, что мужчина вымогал у знакомого 10 тыс. руб., угрожая расправой ему и супруге.

Обоим фигурантам вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (до 15 лет лишения свободы). Шовхалова отдельно обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), а также в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Судебное заседание назначено на четверг, 21 мая.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» также писал, что Липецкий облсуд признал 25-летнего и 24-летнего молодых людей виновными в посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). На двоих они получили 31 год лишения свободы за то, что произвели не менее пяти выстрелов из незарегистрированного травматического оружия в сотрудников полиции с близкого расстояния. Двое полицейских получили огнестрельные ранения головы и тела, им потребовалась госпитализация.

Денис Данилов