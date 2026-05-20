Акции тамбовского национализированного спиртзавода продают за 3,9 млрд рублей

Росимущество выставило на аукцион акции АО «Амбер Талвис», которое управляет спиртзаводом в Тамбовской области. Начальная цена лота составляет 3,9 млрд руб. Это следует из документации торгов. Ранее подобный аукцион не проводился.

Бывший владелец «Амбер Талвис» Юрий Шефлер, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ

В состав лота входят 62 486 обыкновенных именных акций, составляющих 72,9% от уставного капитала компании (51,5 млн руб.). Номинальная стоимость одной акции составляет 600 руб., всех выставленных на продажу — 37,5 млн руб. Всего выпущено 85 750 акций.

По данным на 24 апреля, в компании работают 189 человек. Площадь земельных участков, занимаемых спиртзаводом, составляет 37,27 га.

Шаг аукциона составляет 194,4 млн руб., размер задатка — 777,5 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 15 июня. Итоги планируют подвести 18 июня.

По данным Rusprofile, АО «Амбер Талвис» было зарегистрировано в рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области для производства пищевого спирта. Уставный капитал — 51,5 млн руб. Учредители скрыты. Гендиректор с декабря 2024 года — Ирина Гостева. 2025 год предприятие завершило с выручкой 2,5 млрд руб. (+23%, годом ранее — 2 млрд руб.) и чистой прибылью 869 млн руб. (+390%, 177 млн руб.).

В июле 2024 года Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,87% акций АО «Амбер Талвис», а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость конфискации активов тем, что подконтрольные Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022–2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн.

В начале декабря 2024-го подконтрольная тому же бизнесмену люксембургская Amber Beverage Group Holding заявила об упущенной прибыли в €10,1 млн из-за национализации «Амбер Талвис».

Алина Морозова