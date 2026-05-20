Орловчане лидируют в Черноземье по росту спроса на успокоительные в начале года

В первом квартале 2026 года в Орловской области больше всего в Черноземье выросли объемы продаж антидепрессантов и анксиолитиков (транквилизаторов). Это следует из данных маркетингового агентства DSM Group, которыми с «Ъ-Черноземье» поделились в компании.

Продажи антидепрессантов в денежном выражении увеличились в Орловской области более чем вдвое — с 8,4 млн до 17,5 млн руб. В Тамбовской области в начале года продажи антидепрессантов выросли на 65% — с 11 млн до 18,2 млн руб.

В Липецкой области рост составил 52% — с 26,2 млн до 40 млн руб. В Воронежской области — 49,4%, с 47,8 млн до 71,4 млн руб., а в Белгородской — 46,7% (с 28,7 млн до 42,1 млн руб.). Меньше всего в Черноземье продажи антидепрессантов выросли в Курской области — на 40,8%, с 15,5 млн до 21,9 млн руб.

Темпы роста спроса на транквилизаторы в первом квартале оказались в макрорегионе более сдержанными. Объемы продаж анксиолитиков в Орловской области выросли на 26% — с 8,1 млн до 10,2 млн руб. В Липецкой области — на 25%, с 22,3 млн до 28 млн руб., а в Тамбовской — на 20%, с 13,7 млн до 16,4 млн руб.

Спрос на транквилизаторы в Воронежской области увеличился на 14% — с 43 млн до 49,3 млн руб., а в Курской области — на 10,5%, с 16,9 млн до 18,7 млн руб. В соседней Белгородской области продажи анксиолитиков выросли меньше всего в макрорегионе — на 8,5%, с 29 млн до 31,6 млн руб.

Всего в Черноземье в первом квартале 2026-го было продано на 53% больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года (рост со 137,8 млн до 211 млн руб.). Продажи анксиолитиков в макрорегионе выросли на 15,6% — со 133,5 млн до 154 млн руб.

В то же время по итогам 2025 года наибольший рост продаж антидепрессантов был зафиксирован в Белгородской области (+55%), а транквилизаторов — в Воронежской области (+25%). В Черноземье в целом спрос на препараты первой категории вырос на 44%, а на препараты второй — на 21,6%.

Егор Якимов