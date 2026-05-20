Уваровская ПМК-22 построит развязку в Курске за 3,1 млрд рублей

Победителем конкурса на строительство развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы в Курске стало подмосковное ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», известное в Черноземье завершением реконструкции Красного моста в Орле и строительством Восточного обхода Липецка. Согласно порталу госзакупок, с компанией заключили контракт за 3,09 млрд руб. при начальной цене 3,11 млрд руб.

Работы в рамках контракта требуется выполнить до 1 сентября 2028 года. Гарантия на них составит от года до десяти лет в зависимости от объекта. Расчетная скорость движения по дорогам развязки — 120 км/ч. Она будет включать подземный пешеходный переход общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

Итоги торгов должны были подвести еще 30 марта. Однако УФАС по региону приостановило определение поставщика из-за внеплановой проверки по обращению калининградского ООО «Балтийская судоремонтная компания» Александра Булова. В частности, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что признание единственной поступившей заявки (от некоего ООО «Дорстрой») было неправомерным. С этим согласилось министерство финансов и бюджетного контроля Курской области и запретило «Курскавтодору» заключать договор с компанией как с единственным поставщиком. По результатам проверок заказчика обязали устранить нарушения и продлить срок приема заявок на торги — в итоге он длился до 5 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» было зарегистрировано в Можайском районе Московской области в октябре 2014 года. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Уставный капитал — 36 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Николай Кутлунин. В 2025 году выручка общества составила 1,4 млрд руб., что на 38% меньше, чем годом ранее (2,2 млрд). Чистая прибыль прибавила 2%: она выросла с 5,9 млн руб. в 2024 году до 6,1 млн руб. в 2025-м. С 2015 года с компанией было заключено 45 госконтрактов на общую сумму 20 млрд руб. В топ-5 крупнейших заказчиков входят МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (четыре закупки на 3,5 млрд руб., в том числе на завершение реконструкции Красного моста за 2 млрд руб. — итоговая стоимость работ) и ОКУ «Липецкавтодор» (одна закупка на 2,1 млрд руб., касающаяся строительства Восточного обхода Липецка; речь идет об актуальной стоимости работ).

С начала года «Липецкавтодор» пытается взыскать с УПМК-22 80 млн руб. неотработанного аванса и неустойки за просрочку обязательств по указанному контракту. Ответчик не признал требования, потому что посчитал, что оснований для возвращения аванса нет. Это связано с тем, что подрядчик якобы понес дополнительные расходы в рамках исполнения обязательств. Они были предметом отдельного спора, пока суд не объединил два дела в одно. Ближайшее заседание по нему назначено на 2 июня. «Орелгосзаказчик», в свою очередь, с июля 2024 года безуспешно пытается взыскать с УПМК-22 103,3 млн руб., якобы излишне перечисленных по контракту на реконструкцию Красного моста. Истец подал жалобу на решения двух первых инстанций в Арбитражный суд Центрального округа — ее планируют рассмотреть 25 мая.

Алина Морозова