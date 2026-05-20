Задержка на табло

Подведение итогов по тендеру на определение подрядчика для оценки рыночной стоимости активов аэропорта Ижевска перед приватизацией перенесли с 25 мая на 2 июня. Это следует из уведомления в документах аукциона на портале госзакупок. Заявки принимаются до 25 мая.

Заказчик тендера — АО «Аэропорт Ижевска» (99,5% акций принадлежит АО «Ижавиа», которым владеет республика). Оценке подлежат здание аэровокзала, транспорт, оборудование и сооружения на территории аэрогавани. Тендер стоимостью 843 тыс. руб. был объявлен в апреле.

Напомним, весной правительство Удмуртии приняло решение о приватизации местной авиакомпании и международного аэропорта (АО «Ижавиа», 100% акций принадлежит республике). В апреле Госсовет Удмуртии согласовал продажу перевозчика. Глава региона Александр Бречалов заявил, что авиакомпания «достигла своего потолка», для развития предприятия требуются крупные инвестиции. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года.

2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Стоимость чистых активов составила 3,7 млрд руб. Отметим, что осенью 2025-го был запущен новый терминал аэропорта. Объем инвестиций в него превысил 4,3 млрд руб. Парк компании, по данным на «СПАРК-Интерфакс», состоит из шести судов — четырех «Як-42» и двух Boeing В737-800. «Ижавиа» осуществляет рейсы в 15 городов РФ. Основное направление деятельности — перевозки пассажиров, почты и грузов на регулярных и чартерных рейсах.

Приватизация «Ижавиа» происходит на фоне временного ограничения сертификата эксплуатанта до середины лета. Такое решение в конце апреля приняла Росавиация. Основанием для него стали нарушения на производственной базе в аэропорту Ижевска, выявленные Ространснадзором во время профилактического визита. Среди них — факты допуска самолета после техобслуживания не в полном объеме и ненадлежащей работы системы управления безопасностью полетов, а также нарушения в планировании работы членов летных экипажей. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что авиакомпания продолжает производственную деятельность в полном объеме, согласован план-график устранения замечаний.

После объявления приватизации в соцсетях начали циркулировать слухи о подготовке продажи «Ижавиа» объединенной компании Wildberries & Russ (RWB). Это происходило на фоне приобретения маркетплейсом аэропорта вблизи Магаса в Ингушетии. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в RWB, компания не заинтересована в приобретении местных активов. В середине мая глава Удмуртии рассказал, что три ключевых оператора аэропортов в России уже посетили аэрогавань Ижевска и заинтересованы в сделке. По данным «Ъ-Удмуртия», крупными операторами в стране являются компании «Новапорт Холдинг», «Аэропорты Регионов», «Аэродинамика» и «ВВСС».

Максим Копанев