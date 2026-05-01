Глава «Ижавиа» прокомментировал временное ограничение сертификата эксплуатанта

Ни один рейс «Ижавиа» не будет отправлен при малейших сомнениях в исправности воздушного судна или готовности экипажа, подчеркнул генеральный директор авиаперевозчика Александр Синельников. Так он прокомментировал в Telegram ограничение действия сертификата эксплуатанта авиаперевозчика до конца июля из-за нарушений, обнаруженных Ространснадзором во время профилактического визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«“Ижавиа” продолжает производственную деятельность в полном объеме. Временное ограничение сертификата эксплуатанта не означает запрета на полеты — компания выполняет регулярные рейсы согласно опубликованному расписанию. Все билеты действительны, перевозка пассажиров и багажа осуществляется в штатном режиме»,— написал господин Сильников.

По его словам, основной блок нарушений носит «процедурный и организационный характер». Совместно с Ространснадзором разработан и согласован план-график устранения замечаний. Об этом Александр Синельников рассказал после встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Кроме того, в авиакомпании сформирована внутренняя комиссия по пересмотру регламентов управления безопасностью полетов, проводится аудит процесса подготовки авиатехники к полетам и введена процедура двойного контроля полноты выполнения форм техобслуживания.

«Исключены случаи допуска к полетам воздушных судов при наличии неустраненных замечаний в журналах. Пересматриваются графики работы летного и инженерно-технического персонала»,— добавил Александр Синельников.

Напомним, 30 апреля Росавиация ограничила действие сертификата «Ижавиа» до середины лета. Во время профилактического визита с 31 марта по 13 апреля Ространснадзор выявил ряд нарушений на производственной базе в аэропорту Ижевска. В их числе — факты допуска к полету самолета после техобслуживания не в полном объеме, ненадлежащей работы системы управления безопасностью полетов, нарушения в планировании работы членов летных экипажей и превышения нормы рабочего времени техперсонала.