Терминал ожидают взлеты и посадки

В прошедшие выходные новый терминал аэропорта Ижевска, который в будущем получит статус международного, начал работу в тестовом режиме. Аэровокзал принял первый авиарейс из Сочи. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Глава республики Александр Бречалов назвал новый терминал «ответом на вызовы времени». Эксперты считают, что повышение стоимости аэровокзального комплекса увеличит налогооблагаемую базу, дефицита пропускной способности не наблюдается. По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, присвоение аэропорту «города оружейников» имени конструктора Михаила Калашникова выглядит «гармонично», но может стать «красной тряпкой» для пацифистов и тех, кто находится за рубежом и не любит Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижавиа» Фото: пресс-служба «Ижавиа»

В минувшую субботу, 20 сентября, новый терминал аэропорта Ижевска начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В этот день аэрогавань приняла первый рейс: воздушное судно прибыло из Сочи в столицу Удмуртии в 12:37 мск. Рейс №502 выполнила местная авиакомпания «Ижавиа». Пассажиров по громкой связи в салоне самолета приветствовал глава республики Александр Бречалов.

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников подчеркнул, что принятый рейс является тестовым. «На прошлой неделе (8-14 сентября.— “Ъ-Удмуртия”) мы получили заключение о соответствии и разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Эти документы подтверждают, что построенное здание готово и безопасно для наших пассажиров»,— рассказал господин Синельников.

Пропускная способность терминала — 400 пассажиров в час, что вдвое выше, чем у старого аэровокзала 1974 года постройки. Общая площадь объекта — 10,8 тыс. кв. м. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в пресс-службе кабмина, объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Из них 3,5 млрд руб. — собственные средства «Ижавиа», 814 млн руб. — инвестиционный бюджетный кредит на строительство объектов инженерной инфраструктуры, в их числе аванперрон, внутриплощадочные проезды, автодорога к очистным сооружениям и др.

Терминал оборудован тремя телетрапами, 11 стойками регистрации, шестью лифтами и двумя багажными лентами, опущенными до уровня пола. Предусмотрена современная комната матери и ребенка. «Создана полноценная безбарьерная среда: тактильная навигация, индукционные системы, специализированные стойки регистрации и санузлы»,— говорится в сообщении.

Навигация выполнена на четырех языках — русском, удмуртском, английском и китайском. Внутри здания — мультинациональный декор с акцентом на удмуртскую айдентику. В частности, восьмилучевая звезда Толэзё — символ изобилия и оберег — размещена на стойках регистрации и лифтах.

Строительство терминала началось с закладки первого камня в 2022 году. Сроки сдачи объекта несколько раз менялись. В последний раз они были сдвинуты на девять месяцев, с октября 2024-го по август 2025 года, из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов, что связано с выполнением поставщиком гособоронзаказа. Представители общественности протестировали терминал в июле. Объект запустили в тестовом режиме в сентябре.

Господин Синельников добавил, что впереди предстоит много работы по наладке и технической подготовке всех необходимых систем. По словам гендиректора «Ижавиа», все ключевые системы управления работают на отечественном ПО.

«Сегодня мы начинаем работу нового терминала в реальных условиях. Это позволит нам обеспечить безупречную работу аэропорта к официальному открытию»,— добавил гендиректор господин Синельников. Дата открытия не объявлялась.

Сейчас терминал принимает региональные рейсы. Международные авиаперелеты, по словам господина Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» 21 августа, планируется запустить к декабрю. В числе «очевидных направлений» — Египет, Турция, ОАЭ, Белоруссия.

«Мы видим, как растет интерес к нашему региону, и новое здание аэропорта — это наш ответ на вызовы времени,— заявил Александр Бречалов.— Этот терминал станет ключевым элементом не только для транспортной доступности, но и для развития туризма, деловых связей и инвестиционной привлекательности Удмуртии».

Отмечается, что в этом году аэропорт сохранил положительную динамику и готов к дальнейшему росту нагрузки. По данным «Ижавиа», в первом полугодии аэропорт Ижевска обслужил почти 421,3 тыс. пассажиров. Показатель год к году не изменился. Относительно позапрошлого года прирост 12%. Аэрогавань столицы Удмуртии в январе—июне приняла 1,8 тыс. рейсов, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что международные аэропорты и авиакомпании являются стабильными и важными налогоплательщиками и во многих регионах по этому фактору попадают в раздел «особо значимых».

«Во-первых, стоимость комплекса аэропорта возросла, то есть налогооблагаемая база стала выше. Во-вторых, есть ожидания, что пассажиропоток в перспективе продолжит рост»,— сказал господин Пантелеев.

По словам эксперта, аэропорт является важным, но не определяющим фактором увеличения турпотока. «Важно, чтобы регион активно работал над формированием туристического бренда и развивал инфраструктуру гостеприимства»,— отметил он.

Дефицита пропускной способности и нехватки мощностей ижевского аэропорта не наблюдается, добавил господин Пантелеев. «Запас карман не тянет. Но для того, чтобы рационально использовать средства инвесторов, нужно, к сожалению, выбирать реалистичные параметры проектов, без кратного запаса на будущий рост»,— сказал собеседник. По его оценке, проект позволит в дальнейшем при необходимости развивать наземную инфраструктуру аэровокзального комплекса.

Напомним, аэропорту Ижевска планируется присвоить имя конструктора—оружейника Михаила Калашникова. Сейчас идет согласование этого с Общественной палатой РФ. Такое решение было принято в результате голосования на странице Александра Бречалова во «ВКонтакте» и на бортах «Ижавиа». По данным местных СМИ, композитор Петр Чайковский уступил Михаилу Калашникову на 1% голосов.

«Аэропорты активно используют свои “вторые имена” в продвижении. Не во всех регионах это гармонично. Для большого количества людей Ижевск — это город оружейников, а главный оружейник — это Михаил Калашников. Увязка выглядит довольно логично»,— отметил господин Пантелеев. По его словам, для пацифистов и тех, кто находится за рубежом и не любит Россию, такое наименование аэропорта станет «красной тряпкой». «Посмотрим на это с другой стороны: с автоматом Калашникова “бегает” половина планеты. Это действительно глобальный бренд. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы использовать это наименование»,— заключил эксперт.

Евгений Щепелев