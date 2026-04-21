«Ижавиа» достигла потолка

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали приватизацию авиакомпании «Ижавиа» (в том числе владеет аэропортом). Соответствующее постановление было принято на сессии республиканского парламента утром 21 апреля. Глава региона Александр Бречалов заявил, что «Ижавиа» необходимы крупные инвестиции. По его словам, на покупку самолетов «МС-21» по заявке требуется 30 млрд руб. Это четверть годового бюджета республики. Сделку планируется провести до конца года. Председатель профильной комиссии парламента Тимур Ягафаров указал, что бюджетные инвестиции имеют ряд ограничений. Депутаты на сессии не задали ни одного вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Утром 21 апреля Госсовет Удмуртии рассмотрел проект постановления о согласовании приватизации местной авиакомпании «Ижавиа». Прежде, чем народные избранники приступили к голосованию на очередной сессии республиканского парламента, слово взял глава региона Александр Бречалов.

«Основная причина приватизации — “Ижавиа” достигла своего потолка. Вы прекрасно следите за новостями и видите ситуацию. Продолжать осуществлять авиаперевозки двумя “Боингами” и тремя “ЯКами” при том, что борта ветшают, — перспектива так себе. Купить самолеты? Вы знаете, что ни одна авиакомпания с 2022 года не завезла ни одного “Боинга” или “Эйрбаса”. У нас есть заявка на самолеты “МС-21”. Но тогда из бюджета потребуется выделить 30 млрд руб. Это четверть всего годового бюджета. Если коротко, то “Ижавиа” как авиакомпании и аэропортовому комплексу нужны инвестиции»,— начал господин Бречалов.

По словам главы региона, из 123 отечественных авиакомпаний только 19 находятся в полной собственности регионов. Большая часть из них базируются в столицах труднодоступных субъектов, где круглогодичного наземного сообщения с регионами либо нет, либо оно крайне осложнено — например, Магадан, Петропавловск-Камчатский или Анадырь.

Власти Удмуртии намерены продать все 252,1 тыс. акций номиналом 600 руб. каждая. Это 100% уставного капитала АО «Ижавиа». Отметим, что общество владеет долей в 99,5% АО «Аэропорт Ижевска» (остальное у регионального миндортранса). Стоимость чистых активов авиакомпании на конец 2025 года — 3,7 млрд руб. Прошлый год «Ижавиа» завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Аукцион пройдет на федеральной торговой площадке «Российский аукционный дом».

Господин Бречалов назвал «Ижавиа» хорошим активом, напомнив, что с 2018 года авиакомпания прошла путь от «финансово нестабильной компании с убытками» до устойчивого и прибыльного предприятия. Однако, добавил глава региона, стабильность авиаперевозчика в значительной степени поддерживается финансированием из бюджета.

«Процесс продажи будет максимально открытым. Мы проведем оценку и экспертизу. Задача простая — либо реализация авиакомпании и аэропорта отдельно, либо вместе. Главное — выручить больше средств для бюджета Удмуртии. Здесь все просто. И, естественно, будем учитывать интересы республики с точки зрения управления этими активами на нашей территории»,— заключил господин Бречалов.

Проект постановления перед депутатами презентовал председатель правительства республики Роман Ефимов. Он отметил, что документ прошел через все профильные комиссии и политические фракции Госсовета.

«Налоги компании, включая принадлежащую ей инфраструктуру, независимо от инвестора останутся в регионе <...> Сделка в лучшем случае пройдет в конце года. До этого времени нам необходимо определить, какие расходы бюджета будут покрыты за счет продажи. Дорожные предприятия будут выведены из собственности авиакомпании и в сделке принимать участие не будут»,— сказал премьер.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров отметил, что приватизация авиакомпании призвана не столько для пополнения бюджета, сколько для развития авиаотрасли республики в целом.

«Бюджетные инвестиции имеют ряд ограничений, связанных с их распределением, условиями использования и нормативными требованиями, что в краткосрочной перспективе, при сохранении акций “Ижавиа” в собственности республики, может быть препятствием для решения текущих вопросов, таких как модернизация авиапарка и инфраструктуры перевозок»,— сказал господин Ягафаров.

По словам председателя комиссии, частный инвестор при «стратегически грамотном подходе» может сформировать инвестплан и обеспечить системный подход к вложениям для достижения целей авиакомпании.

Вопросов о приватизации «Ижавиа» у народных избранников на сессии не возникло. «За» принятие постановления проголосовало 43 депутата. Трое воздержались.

Владислав Галичанин, Евгений Щепелев