Wildberries не заинтересован в покупке «Ижавиа» и аэропорта Ижевска

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) не заинтересована в приобретении авиаперевозчика «Ижавиа» и аэропорта Ижевска. Так представитель RWB прокомментировал «Ъ-Удмуртия» слухи о намеренной подготовке авиакомпании для продажи маркетплейсу. «У компании нет интереса к указанным активам»,— сказал он.

Как в марте со ссылкой на источники писал “Ъ”, RWB направила предложения о покупке нескольким российским авиаперевозчикам, в их числе Nordwind и Azur Air. В первой авиакомпании от комментариев отказались, во второй заявили, что такие переговоры не ведутся. В сентябре 2025 года RWB выкупила аэропорт вблизи Магаса в Ингушетии за 425 млн руб.

Напомним, весной правительство Удмуртии приняло решение о приватизации местной авиакомпании и международного аэропорта (АО «Ижавиа», 100% акций принадлежит республике). В апреле Госсовет Удмуртии согласовал продажу перевозчика. Глава региона Александр Бречалов заявил, что авиакомпания «достигла своего потолка», для развития предприятия требуются крупные инвестиции. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года.

2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Стоимость чистых активов составила 3,7 млрд руб. Отметим, что осенью 2025-го был запущен новый терминал аэропорта. Объем инвестиций в него превысил 4,3 млрд руб. Парк компании, по данным на «СПАРК-Интерфакс», состоит из шести судов — четырех «Як-42» и двух Boeing В737-800. «Ижавиа» осуществляет рейсы в 15 городов РФ. Основное направление деятельности — перевозки пассажиров, почты и грузов на регулярных и чартерных рейсах.

В апреле «Аэропорт Ижевск» (входит в структуру АО «Ижавиа») объявил тендер стоимостью 843 тыс. руб. для оценки имущества перед приватизацией. В числе объектов — здание аэровокзала, транспорт, оборудование и сооружения на территории аэрогавани. Торги завершатся 20 мая.

Приватизация «Ижавиа» происходит на фоне временного ограничения сертификата эксплуатанта до середины лета. Такое решение в конце апреля приняла Росавиация. Основанием для него стали нарушения на производственной базе в аэропорту Ижевска, выявленные Ространснадзором во время профилактического визита. Среди них — факты допуска самолета после техобслуживания не в полном объеме и ненадлежащей работы системы управления безопасностью полетов, а также нарушения в планировании работы членов летных экипажей. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что авиакомпания продолжает производственную деятельность в полном объеме, согласован план-график устранения замечаний.