«Аэропорт Ижевск» объявил тендер для оценки имущества перед приватизацией

Ижевский аэропорт выставил тендер для поиска оценщика для определения рыночной стоимости основных средств, он опубликован на портале госзакупок.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Для определения стартовой цены акций при приватизации имущества АО «Аэропорт Ижевск» оценке подлежит здание аэровокзала, транспорт, оборудование и сооружения на территории аэрогавани. Торги закончатся 20 мая. Начальная стоимость — 843 тыс. руб.

Напомним, 21 апреля Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию АО «Ижавиа». 100% акций принадлежит республике. Предприятие также владеет аэропортом Ижевска. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года. 2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%).

