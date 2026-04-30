«Аэропорт Ижевск» объявил тендер для оценки имущества перед приватизацией

Ижевский аэропорт выставил тендер для поиска оценщика для определения рыночной стоимости основных средств, он опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Для определения стартовой цены акций при приватизации имущества АО «Аэропорт Ижевск» оценке подлежит здание аэровокзала, транспорт, оборудование и сооружения на территории аэрогавани. Торги закончатся 20 мая. Начальная стоимость — 843 тыс. руб.

Напомним, 21 апреля Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию АО «Ижавиа». 100% акций принадлежит республике. Предприятие также владеет аэропортом Ижевска. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года. 2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%).

