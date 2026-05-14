Александр Бречалов: есть идея выставить авиакомпанию «Ижавиа» на «Авито»

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил выставить авиакомпанию «Ижавиа» и аэропорт Ижевска на площадку бесплатных объявлений «Авито» в рамках приватизации актива. Об этом он заявил во время эфира на ГТРК «Удмуртия».

«Цель приватизации простая — продать актив за максимальную сумму. Каких-либо индивидуальных договоренностей у нас нет. К слову, у нас три ключевых оператора аэропортов в России. Все они посетили объект и заинтересованы в сделке»,— сказал руководитель республики.

По данным «Ъ-Удмуртия», крупными операторами аэропортов в стране являются компании «Новапорт Холдинг», «Аэропорты Регионов», «Аэродинамика» и «ВВСС».

Идеально, если авиаперевозчик и аэропорт будут реализованы совместно, но и продажа активов по отдельности является приемлемым вариантом, добавил господин Бречалов. Средств у республики для приобретения новых самолетов нет.

«Продажа будет максимально открытой. У нас есть идея выставить актив на “Авито”. Почему нет?»,— отметил глава республики.

Напомним, весной правительство Удмуртии приняло решение о приватизации местной авиакомпании и международного аэропорта (АО «Ижавиа», 100% акций принадлежит республике). В апреле Госсовет Удмуртии согласовал продажу перевозчика. Глава региона Александр Бречалов заявил, что авиакомпания «достигла своего потолка», для развития предприятия требуются крупные инвестиции. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года.

2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Стоимость чистых активов составила 3,7 млрд руб. Отметим, что осенью 2025-го был запущен новый терминал аэропорта. Объем инвестиций в него превысил 4,3 млрд руб. Парк компании, по данным на «СПАРК-Интерфакс», состоит из шести судов — четырех «Як-42» и двух Boeing В737-800. «Ижавиа» осуществляет рейсы в 15 городов РФ. Основное направление деятельности — перевозки пассажиров, почты и грузов на регулярных и чартерных рейсах.

В апреле «Аэропорт Ижевск» (входит в структуру АО «Ижавиа») объявил тендер стоимостью 843 тыс. руб. для оценки имущества перед приватизацией. В числе объектов — здание аэровокзала, транспорт, оборудование и сооружения на территории аэрогавани. Торги завершатся 20 мая.

Приватизация «Ижавиа» происходит на фоне временного ограничения сертификата эксплуатанта до середины лета. Такое решение в конце апреля приняла Росавиация. Основанием для него стали нарушения на производственной базе в аэропорту Ижевска, выявленные Ространснадзором во время профилактического визита. Среди них — факты допуска самолета после техобслуживания не в полном объеме и ненадлежащей работы системы управления безопасностью полетов, а также нарушения в планировании работы членов летных экипажей. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников сообщил, что авиакомпания продолжает производственную деятельность в полном объеме, согласован план-график устранения замечаний.

После объявления приватизации в соцсетях начали циркулировать слухи о подготовке продажи «Ижавиа» объединенной компании Wildberries & Russ (RWB). Это происходило на фоне приобретения маркетплейсом аэропорта вблизи Магаса в Ингушетии. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в RWB, компания не заинтересована в приобретении местных активов.