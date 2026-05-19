Главные новости за 19 мая. Ростов-на-Дону и область

Ростовские ведомства остались должны поставщикам связи и ПО из-за урезания лимитов бюджета. В качестве одного из наиболее показательных примеров аудиторы приводят Региональную службу по тарифам (РСТ), которая после ограничения финансирования не смогла вовремя оплатить услуги связи и программное обеспечение по уже исполненным контрактам.

Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года сократилась на 26,9% — с 255,9 млрд до 187 млрд руб. Причиной снижения поступлений по налогу на прибыль и последующего сокращения доходной базы областного бюджета стало ухудшение финансового положения корпоративного сектора.

Более четверти предприятий сельхозмашиностроения Ростовской области завершили год с убытком в 5,5 млрд руб. Чистую прибыль получили 41 профильное предприятие региона, тогда как 15 компаний показали отрицательный финансовый результат.

Расчистку балки реки Темерник планируется завершить к 2028 году. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сейчас расчищего 5,6 км из запланированных 9,21 км.

Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой в парке им. 1 Мая в Ростове-на-Дону разрисовали краской.

На Дону в первом квартале текущего года было проведено 663 проверки бизнеса, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» во втором матче финала Суперлиги обыграл ЦСКА со счетом 27:26.