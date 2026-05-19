Ростовские ведомства остались должны поставщикам связи и ПО из-за урезания лимитов бюджета

Сокращение лимитов бюджетных обязательств в конце 2025 года привело к возникновению просроченной кредиторской задолженности перед коммерческими подрядчиками у ряда госведомств Ростовской области. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве одного из наиболее показательных примеров аудиторы приводят Региональную службу по тарифам (РСТ), которая после ограничения финансирования не смогла своевременно оплатить услуги связи и программное обеспечение по уже исполненным контрактам.

Как следует из материалов КСП, кассовые затруднения у ведомств возникли после принятия правительством Ростовской области распоряжения №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года». Документ ограничил доведение лимитов бюджетных обязательств и фактически перевел регион на режим ручного сдерживания расходов в конце года.

В результате часть подрядчиков, выполнивших обязательства по государственным контрактам, не получила оплату в установленные сроки. При этом ряд коммерческих организаций отказались переносить расчеты на 2026 год и подписывать дополнительные соглашения об отсрочке платежей. Это привело к возникновению у РСТ обязательств сверх утвержденных бюджетных лимитов.

КСП указывает, что практика переноса текущих обязательств на последующие периоды создает дополнительные риски для бюджета и системы госзакупок. Аудиторы рекомендовали региональным ведомствам соотносить объем принимаемых обязательств с реальными возможностями бюджета и учитывать риски ограничения финансирования при заключении новых контрактов.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что ситуация вокруг РСТ стала одним из первых публичных примеров того, как ручное ограничение бюджетных расходов начинает напрямую затрагивать коммерческий сектор. По их оценке, задержки оплаты по уже исполненным контрактам повышают риски работы с государственными заказчиками, особенно для ИТ-компаний и операторов связи, работающих в условиях высокой стоимости заемных средств. Эксперты не исключают, что подобные случаи могут привести к росту стоимости будущих госконтрактов либо к сокращению числа участников региональных тендеров.

Роман Лаврухин