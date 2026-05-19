Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году

Расчистку балки реки Темерник (Камышеваха) планируется завершить к 2028 году. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, сейчас завершен первый этап работ, расчищего 5,6 км из запланированных 9,21 км.

Кроме того, в регионе ведется расчистка реки Чепрак в Пролетарске. «На первом этапе уже удалось привести в порядок почти половину запланированного участка, полностью завершить работы здесь планируем к 2027 году»,— уточняется в сообщении.

До конца года запланировано обследование 15 водных объектов в 14 муниципалитетах Ростовской области.

