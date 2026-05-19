На Дону количество проверок бизнеса выросло почти на треть

В Ростовской области в первом квартале текущего года было проведено 663 проверки бизнеса. Это на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили «Ъ-Ростов» в министерстве экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Как пояснили в министерстве, увеличение количества надзорных мероприятий связано с «увеличением случаев выявления фактов нарушений обязательных требований, которые послужили основаниями для проведения проверок». «Также наблюдается увеличение количества профилактических мероприятий. В первом квартале 2026 года их количество составило 1349 единиц, а в аналогичном периоде прошлого года 1073 единицы»,— сказано в сообщении.

При проведении мероприятий проверяющие органы используют цифровые инструменты контроля, например, мобильное приложение «Инспектор», которое позволяет проводить проверки в дистанционном формате.

Уточняется, что в результате проверок было составлено 396 актов о нарушении обязательных требований, а предписания были выданы только в 290 случаях. Наибольшее количество нарушений в деятельности бизнеса в Ростовской области фиксируется в сферах ЖКХ, строительства и розничной торговли.

«В большинстве случаев нарушения, выявленные должностными лицами исполнительных органов, заключались в несоблюдении обязательных требований, установленных законодательством. Здесь можно выделить нарушения обязательных требований по таким направлениям как управление и эксплуатации нежилого фонда, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, розничная торговля, а также строительство зданий и сооружений»,— отметили в министерстве.

Наталья Шинкарева