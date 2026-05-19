В Ростове-на-Дону разрисовали памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой

Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой в парке им. 1 Мая в Ростове-на-Дону разрисовали краской. Об этом сообщает «Дон 24».

Надпись розовой краской нанесена на сам монумент, и той же краской испачкан информационный стенд.

Памятник Зинаиде Ермольевой был установлен в 2022 году. Она родилась в 1898 году. Являлась академиком АМН СССР, заслуженным деятелем науки РСФСР. В 1922 году исследовала в Ростове-на-Дону эпидемию холеры, а во время Великой Отечественной войны изобрела советскую версию пенициллина.

Наталья Шинкарева