Совокупный убыток производителей сельхозтехники Дона превысил 5,5 млрд рублей

По итогам 2025 года более четверти предприятий сельхозмашиностроения Ростовской области завершили год с убытком. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», проанализированных «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Чистую прибыль получили 41 профильное предприятие региона, тогда как 15 компаний показали отрицательный финансовый результат. При этом совокупная прибыль прибыльных организаций составила 1,54 млрд руб. при выручке 20,7 млрд руб., а общий убыток убыточных предприятий превысил 5,52 млрд руб. при обороте более 59 млрд руб.

Основной объем отрицательного финансового результата пришелся на ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”», которое завершило год с убытком 5,24 млрд руб. Годом ранее предприятие получило 6,9 млрд руб. чистой прибыли, а в 2023 году — 16,2 млрд руб. Снижение рентабельности затронуло и другие производственные активы группы. Так, ООО «Ростовский литейный завод» («Ростлит») получило убыток 263,8 млн руб., а ООО «Феррум» из Белой Калитвы — 20,9 млн руб.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты связывают ухудшение финансовых показателей отрасли с ростом стоимости заемного финансирования и сокращением программ льготного лизинга сельхозтехники. По их оценке, высокая ключевая ставка Банка России существенно увеличила нагрузку на предприятия с длинным производственным циклом и крупными складскими запасами. Дополнительное давление на рынок оказало снижение инвестиционной активности аграриев после завершения периода активного импортозамещения и масштабного обновления парка техники в 2022–2023 годах.

На этом фоне более устойчивые результаты показали отдельные нишевые производители. Крупнейшую прибыль среди независимых игроков получило ООО «Сальсксельмаш» — 360,5 млн руб. при выручке 1,84 млрд руб. Вместе с тем аналитики отмечают признаки ухудшения финансового положения части небольших производственных и сервисных компаний, включая рост налоговой задолженности и снижение рентабельности бизнеса.

Подробнее читайте в материале «Комбайны сбросили обороты»

Роман Лаврухин