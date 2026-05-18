Главные новости к утру 18 мая

В Сенате США рассказали о работе над новым проектом антироссийских санкций.

В МИД РФ сообщили, что Украина больше не подавала сигналов о готовности продолжать переговоры с Россией.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал, что строительная отрасль исчерпала запас прочности.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о готовности экономики к снижению ключевой ставки. По его словам, инфляция в России демонстрирует устойчивое замедление.

Дональд Трамп пригрозил Ирану «гораздо более серьезным ударом» в случае отказа от сделки.

Несколько находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) граждан США могли контактировать с зараженными Эболой. Власти Соединенных Штатов хотят вывезти их на военную базу в Германии, сообщает STAT News.

Саудовская Аравия перехватила три иракских беспилотника.