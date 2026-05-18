МИД РФ: Украина не заявляла о желании продолжить переговоры

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. При этом он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога, сказал дипломат.

«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы»,— заявил господин Галузин в интервью «Известиям».

Заместитель министра подчеркнул, что Россия по-прежнему настаивает на устранении первопричин украинского кризиса и верности «духу Анкориджа» — соглашениям, которые Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на Аляске в августе прошлого года.

В начале мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил США. Как говорил Владимир Зеленский, господин Умеров обсудил со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером «активизацию дипломатического процесса». В частности, они обсуждали возможность проведения переговоров на высшем уровне для завершения российско-украинского конфликта.

Несколько дней назад помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть «ключевые элементы» мира на Украине. Переговоры между странами «живы», считает он.