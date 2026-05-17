В Сенате США рассказали о работе над новым проектом антироссийских санкций

В Конгрессе США продвигается работа над новым законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм. По его словам, законодатели «очень близки» к принятию санкций.

Законопроект также подразумевает санкции против «теневого флота», сказал господин Грэм в эфире NBC News (видео опубликовано на странице сенатора в соцсети Х). Мера даст президенту США Дональду Трампу «еще один мощный инструмент для лидерства на мировой арене», считает Линдси Грэм.

В Минфине США заявляли, что ищут новые методы санкционного давления на Россию. 16 мая истекло действие лицензии США, которая позволяла России продавать нефть и нефтепродукты. Лицензия была выдана 13 марта, затем ее действие продлевалось.