Саудовская Аравия перехватила три иракских беспилотника

В Минобороны Саудовской Аравии заявили о вторжении трех беспилотников в воздушное пространство страны. Дроны были перехвачены. В ведомстве сообщили, что БПЛА были направлены со стороны Ирака.

«Министерство обороны оставляет за собой право на ответ в надлежащее время и в надлежащем месте»,— заявил представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики.

Власти Ирака пока не отреагировали на заявление. Ранее Reuters сообщало, что воздушные силы королевства бомбили объекты шиитских организаций на территории Ирака: по данным агентства, это происходило время активной фазы войны США и Израиля против Ирана. Целями были объекты группировок, расположенные рядом с саудовской границей.