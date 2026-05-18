Решетников заявил о готовности экономики к снижению ключевой ставки

Инфляция в России демонстрирует устойчивое замедление, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, считает он.

По словам министра, на 12 мая инфляция в годовом выражении опустилась до 5,5%, что ниже показателей конца прошлого года. Дополнительным фактором снижения давления на розничный рынок стало падение индекса цен производителей: по итогам первого квартала в промышленности он снизился на 4%, а в обрабатывающем секторе — на 0,6%, сказал он в интервью РБК.

«Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению»,— подчеркнул господин Решетников.

Глава ведомства отметил, что сейчас формируется «все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики». При этом он добавил, что выбор конкретной стратегии — снизить ставку одномоментно или действовать постепенно — остается исключительной прерогативой Банка России.

По прогнозам Минэкономразвития, по итогам текущего года инфляция в стране замедлится до 5,2% год к году.