STAT News: США хотят вывезти в Германию американцев с подозрением на Эболу

Несколько находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) граждан США могли контактировать с зараженными Эболой, сообщает STAT News со ссылкой на источники. Риски для некоторых из них оцениваются как высокие. По данным издания, как минимум у одного американца уже могли проявиться симптомы лихорадки.

Власти США пытаются организовать их эвакуацию из страны, а также связываются с медицинскими учреждениями, которые располагают боксами сверхвысокого уровня изоляции, пишет STAT. Собеседник издания отметил, что обсуждается возможность транспортировки людей на американскую военную базу в Германии — там они смогут пройти карантин и получить лечение, если диагноз подтвердится. Точное число американцев, оказавшихся под угрозой, не уточняется. Результатов тестов еще нет.

Официально власти США ситуацию не комментируют. На вопрос о том, подвергся ли кто-то из граждан США риску заражения и планируется ли их вывоз, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ответил уклончиво: «Мы не обсуждаем и не комментируем статус отдельных лиц». В Госдепартаменте и Минздраве США на запросы издания не ответили.

Сейчас число предполагаемых случаев заражения во время этой вспышки уже составляет не менее 246, зафиксировано 80 летальных исходов. Среди них — четверо медицинских работников. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку Эболы, о которой миру стало известно вчера, чрезвычайной ситуацией международного значения.