Хуснуллин: запас прочности у застройщиков исчерпан

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования. Это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли, считает он.

«Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли»,— сказал господин Хуснуллин в интервью «РИА Новости». Он добавил, что рынок живет за счет денег дольщиков: «Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены».

Вице-премьер заявил о серьезных последствиях кризиса в отрасли. «Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли —металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты... А региональные доходы — это выплаты, это социалка, это дороги, это коммуналка, это различные другие программы, это поддержка СВО в том числе»,— сказал господин Хуснуллин.

С 1 февраля в России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6% — теперь можно получить только один такой кредит на семью. Эксперты прогнозировали значительное падение спроса на жилье и заявляли о необходимости новых мер господдержки.

