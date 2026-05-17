Трамп пригрозил Ирану «гораздо более серьезным ударом» в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что «часики тикают» для Ирана. Он призвал руководство исламской республики предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Иран «подвергнется гораздо более серьезному удару», добавил американский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin, AP Фото: Jacquelyn Martin, AP

«Мы хотим заключить сделку. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется»,— сказал господин Трамп изданию Axios. 16 мая президент США встретился с командой по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию источник. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На следующий день американский президент обсудил ситуацию вокруг Ирана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Новая встреча Дональда Трампа с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили Axios два американских чиновника. По их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. По информации иранского агентства Fars, США выдвинули пять условий для продолжения переговоров с Ираном. В частности, США отказались выплачивать Ирану репарации и разблокировать замороженные иранские активы. Кроме того, Вашингтон требует вывоза 400 кг иранских запасов урана и сохранения в рабочем состоянии не более одного ядерного объекта.