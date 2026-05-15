Главные новости за 15 мая. Ростов-на-Дону и область

В Первомайском районе Ростова-на-Дону реализуются пять инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 26 млрд руб. Крупнейшим из них остается строительство тракторного завода компании «Ростсельмаш». Объем инвестиций — 17,1 млрд руб.

Прокурор попросил назначить начальнику планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Феликсу Захарцову четыре года десять месяцев колонии общего режима.

В Ростовской области за счет инфраструктурных кредитов было введено в эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья. Регион занимает второе место в ЮФО по этому показателю.

Администрация Усть-Донецкого района намерена сократить расходы на содержание аппарата управления на фоне ухудшения ситуации с доходами бюджета. Режим экономии вызван снижением налоговых поступлений.

В Ростове-на-Дону по федеральному проекту «Чистый воздух» идет постепенная замена транспорта на более экологичный. Это позволило снизить суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу до 0,4 т.

В Ростове-на-Дону утвердили перечень объектов, подлежащих охране, для гостиницы «Якорь», имеющей статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание расположено по ул. Береговой, 10.