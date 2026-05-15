В Ростове гостиница «Якорь» включена в охрану объектов культурного наследия
В Ростове-на-Дону утвердили перечень объектов, подлежащих охране, для гостиницы «Якорь», имеющей статус культурного наследия регионального значения. Здание расположено по ул. Береговая, 10. Текст постановления доступен на официальном сайте правительства РФ.
В перечень охраняемых объектов вошли месторасположение гостиницы, строительные элементы, композиционно-художественные и архитектурные решения в стиле советского модернизма, внутренние межэтажные лестницы, витражные окна и балконные ограждения.
Гостиница «Якорь» возведена в 1970-е годы и являлась частью инфраструктуры речного вокзала в Ростове-на-Дону. В ее здании находились не только гостиничные номера, но и пассажирский терминал, а также причальная стенка с причалами.