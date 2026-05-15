Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Донской регион занял второе место в ЮФО по вводу жилья по программам инфраструктурных кредитов

В Ростовской области за счет инфраструктурных кредитов было введено в эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион занимает второе место в ЮФО по этому показателю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Южном Федеральном округе объем инвестиционных кредитов достиг 450 млрд руб. внебюджетных средств. «Эти деньги идут на обновление инженерных сетей, строительство дорог и создание условий для устойчивого развития территорий»,— пояснил господин Слюсарь.

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все