Донской регион занял второе место в ЮФО по вводу жилья по программам инфраструктурных кредитов
В Ростовской области за счет инфраструктурных кредитов было введено в эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион занимает второе место в ЮФО по этому показателю.
В Южном Федеральном округе объем инвестиционных кредитов достиг 450 млрд руб. внебюджетных средств. «Эти деньги идут на обновление инженерных сетей, строительство дорог и создание условий для устойчивого развития территорий»,— пояснил господин Слюсарь.