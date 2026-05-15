В Первомайском районе Ростова реализуют инвестпроекты на 26 млрд рублей

В Первомайском районе Ростова-на-Дону реализуются пять инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 26 млрд руб. Об этом «Деловой газете.Юг» сообщили в пресс-службе администрации города.

Крупнейшим проектом остается строительство тракторного завода компании «Ростсельмаш». Объем инвестиций - 17,1 млрд руб. Реализация проекта ведется с 2021 года, работы завершены.

Еще одним крупным проектом является жилая застройка «Платовский микрорайон» в районе Ростовского моря. Инвестором выступает ЗАО «Кубанская марка». Объем вложений составляет 6,6 млрд руб., завершить строительство планируется к 2027 году.

В числе проектов также значится промышленный «Гранит Технопарк» стоимостью 1,5 млрд руб., инвестором которого выступает ПАО «Гранит». Изначально ввод объекта планировался в 2021 году, однако в настоящее время реализация проекта приостановлена.

Кроме того, в районе продолжается строительство площадки «МАРКЕТ» с объемом инвестиций 300 млн руб. Инвестором проекта выступает индивидуальный предприниматель Наталья Баглаева. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Еще один проект предусматривает строительство банного комплекса на улице Веры Пановой. Инвестором выступает ОАО «Баннопрачечных услуг», объем инвестиций оценивается в 500 млн руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

В администрации Ростова также сообщили о приостановке проекта строительства нового окрасочного комплекса стоимостью 4,5 млрд руб. Вместо него «Ростсельмаш» реализовал внутри нового тракторного завода две линии окрасочных комплексов — малую и большую. По данным властей, линии уже введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2025 году планировалось реализовать 337 инвестиционных проектов на общую сумму 204,3 млрд руб.

