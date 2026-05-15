В Ростове суммарный выброс атмосферу снижен до 0,4 тонн

В Ростове-на-Дону по федеральному проекту «Чистый воздух» идет постепенная замена транспорта на более экологичный. Это позволило снизить суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу до 0,4 т. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным ведомства, целевой показатель в 2025 году достигнут.

Кроме этого, Росприроднадзором определены предприятия в Ростове (161) и в Новочеркасске (29) с которыми идет согласование планов по снижению выбросов.

