Власти Усть-Донецкого района заявили о сокращении расходов на чиновников

Администрация Усть-Донецкого района Ростовской области намерена сократить расходы на содержание аппарата управления на фоне ухудшения ситуации с доходами бюджета. Об этом на заседании бюджетной комиссии заявил глава администрации района Виктор Гуснай.

По словам чиновника, по итогам первого квартала 2026 года район столкнулся со снижением налоговых поступлений. Одной из причин он назвал уход части предпринимателей «в тень». В связи с этим власти планируют ввести режим жесткой экономии.

Как отметил Виктор Гуснай, администрация намерена перераспределить часть бюджетных средств в пользу социально значимых направлений. При этом ряд программ развития будет временно приостановлен либо перенесен на более поздние сроки.

Глава района подчеркнул, что, несмотря на оптимизацию расходов, все социальные обязательства перед жителями сохранятся в полном объеме.

По итогам заседания руководителям подразделений поручили в течение недели представить предложения по сокращению расходов как на ближайший период, так и до конца 2026 года.

Валерий Климов