В Ростове главе отдела завода 10-ГПЗ попросили назначить почти пять лет колонии

Прокурор попросил назначить начальнику планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Феликсу Захарцову четыре года десять месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Феликса Захарцова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело рассматривает Советский районный суд Ростова-на-Дону. По версии следствия, владельцы и руководители ООО «10-ГПЗ», в том числе Феликс Захарцов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб. Поставки продукции проводились в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа.

Советский районный суд Ростова-на-Дону продолжает рассматривать дела еще двоих фигурантов — генерального директора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко и его заместителя Николая Борисова. В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде рассматривается дело в отношении владельцев предприятия Людмилы Кулешовой, ее сына, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, его двоюродного брата Романа Волкова, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина.

Кристина Федичкина