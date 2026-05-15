Шесть компаний стали резидентами научно-технологического центра «Сириус»

В структуру Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус» вошли шесть новых резидентов. На форуме «Сириус Инновации» официально представили компании, которые недавно получили этот статус.

Среди проектов — комплекс «Солютерм», выявляющий дефекты в авиационных композитных конструкциях. Компания «Авис-Агро» привезла на форум агродрон и анонсировала серийный выпуск малогабаритного беспилотного трактора Т.6. Резидент «Пеппер Лаб» специализируется на производстве индивидуального горнолыжного снаряжения полного цикла.

В медицинском треке представлен стартап компании «Ксинкс», создавшей барьерное средство для увлажнения кожи. Продукт предназначен для симптоматической терапии пациентов с редкими заболеваниями. Проект «МГБот» носит образовательный характер: наборы для изучения интернета вещей помогут молодежи освоить навыки работы с технологиями.

Шестой резидент — «Электромотив-Юг» — предлагает линейку роботизированных решений для агропромышленности и муниципального хозяйства. По данным организаторов, сегодня в структуру ИНТЦ входят уже более ста резидентов.

Алина Зорина