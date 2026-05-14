Главные новости за 14 мая. Кавказ

Из-за аварии на Кубанском водоводе Железноводск почти на сутки остался без воды. Аварию удалось ликвидировать к вечеру 14 мая.

Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении государству земель Темердинского национального парка, которые являются имуществом сенатора Ахмата Салпагарова. Сенатор заключил мировое соглашение с истцом.

Эксперты подтвердили наличие запасов минеральной воды в Пятигорске. Оценка запасов воды в городе последний раз проводилась в 1968 году.

В Северо-Кавказском федеральном округе просроченная задолженность по розничным кредитам на 1 апреля 2026 года составила 87,3 млрд руб., снизившись с начала года на 0,3%.

Четыре руководителя группы компаний «Монокристалл» оказались фигурантами уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн руб. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

Администрация Махачкалы опровергла информацию о том, что местный аэропорт будет работать всего три дня в неделю.